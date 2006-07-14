Морозом маніпулює Москва?

Міністр закордонних справ України, член фракції «Наша Україна» Борис ТАРАСЮК вважає, що парламентська криза в Україні організована ззовні.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні журналістам: «Те, що відбувається в Україні, організовано ззовні. Іде певного роду маніпуляція деякими політичними силами».

На уточнююче запитання журналістів, чи організована парламентська криза, зокрема, Росією, Б.ТАРАСЮК відповів: «У тому числі». Відповідаючи на запитання, хто саме займається маніпуляціями, міністр зауважив, що це той, хто «міняє раптом свою позицію, переходячи з однієї коаліції в іншу, а потім як плата обирається головою ВР».

На запитання, чи пов’язані претензії Росії на газотранспортну систему України, з парламентською кризою, Б.ТАРАСЮК зазначив: «У тому числі і так. Нещодавно ця теза прозвучала з Москви».