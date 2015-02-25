"Народний фронт" вимагає позачергового засідання Ради через ситуацію з курсом

Про це йдеться у розповсюдженій сьогодні заяві фракції.

Зокрема, у «Народному фронті» наголосили на необхідності консолідованих дій всіх гілок влади для прийняття оперативних рішень, які дозволять дати суспільству чіткий сигнал про контрольованість валютного ринку.

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Фракція «Народного фронту» також звернулася до всіх членів парламентської коаліції із закликом не використовувати проблеми нестабільності фінансового ринку для розхитування ситуації в країні.

«Сьогодні має виявитися відповідальність перед власною країною кожної фракції коаліції – від найбільшої до найменшої, кожного окремого депутата», - зазначається у заяві.

«Ухвалення внесених на розгляд парламенту законів створить передумови для отримання Україною міжнародної фінансової допомоги, здійснення невідкладних заходів для стабілізації фінансової системи та зупинення панічних настроїв», - наголосили у «Народному фронті».