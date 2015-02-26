Позачергове засідання Ради може відбутися 1 березня - депутат

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у неділю, 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після завершення засідання Ради коаліції сказала народний депутат від “Народного фронту” Вікторія Сюмар.

За її словами, голова ВР Володимир Гройсман дасть доручення парламентським комітетам негайно зібратися завтра для надання висновків щодо запропонованих законопроектів, які пов'язані зі змінами до держбюджету на 2015 рік.

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Як сказала Сюмар, можливе проведення позачергової сесії раніше, ніж у вівторок, 3 березня.

«Тобто ми завтра проведемо засідання всіх комітетів, отримаємо висновки фракцій, отримають інформацію депутати. І ми дуже сподіваємося, що, можливо, вже в неділю нам вдасться провести позачергове засідання, на якому будуть розглянуті ці законопроекти і, можливо, деякі кадрові рішення», - зазначила Сюмар.

На уточнення щодо кадрових рішень, зокрема, чи стосуватимуться вони урядовців, Сюмар відповіла: “Не думаю. Думаю, що це швидше регулятори”.