Порошенко почав готуватися до щорічного послання до Ради про ситуацію в країні

Відповідне розпорядження глави держави № 229/2015-рп від 26 лютого опубліковано на президентському сайті.

“Утворити робочу групу з підготовки проекту щорічного послання президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України та затвердити її персональний склад», - йдеться в розпорядженні.

Керівництво підготовкою проекту щорічного послання та робочою групою, як зазначається в документі, покладено на главу Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

Заступником керівника робочої групи і відповідальним за методичне та наукове забезпечення підготовки проекту послання призначено директора Національного інституту стратегічних досліджень Володимира Горбуліна.

Читайте такожПорошенко дав старт створенню військово-цивільних адміністрацій на Донбасі

«Дозволити керівникові робочої групи вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів. Робочій групі: до 5 березня 2015 року визначитися зі структурою та графіком підготовки проекту послання, змістом необхідних матеріалів; до 5 травня 2015 року підготувати і подати на розгляд проект послання та збірку статистичних матеріалів до нього», - йдеться також в розпорядженні.

Разом з тим, Державному управлінню справами необхідно вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою проекту послання.

Крім того, документом визнано такими, що втратили чинність: розпорядження президента України від 13 липня 2012 року № ІЗ8 "Про підготовку щорічних послань президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України"; розпорядження президента України від 24 вересня 2013 року № 306 "Про новий склад робочої групи з підготовки щорічних послань президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".