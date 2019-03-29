Як "вибувші" кандидати у президенти можуть зіпсувати ваше волевиявлення

За кілька днів, прийшовши на виборчі дільниці, українцям слід пам’ятати, що кандидати в президенти Тарута, Мороз тощо не можуть знятися з виборів. Вони вже зазначені у виборчих бюлетенях. І якщо ви побачите, що виборча комісія поставила штамп «вибув» навпроти їхнього прізвища, такий бюлетень є зіпсованим і не може бути виданим для голосування. Якщо вам його підсовують – ваш голос намагаються знищити. Вимагайте заміни бюлетеня і звертайте увагу присутніх членів комісії, офіційних спостерігачів, довірених осіб кандидатів і журналістів на порушення ваших виборчих прав.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 56 Закону України «Про вибори Президента України» «у разі надходження звернення, зазначеного у пункті 1 цієї частини, пізніш як за двадцять три дні до дня виборів або пізніш як за тринадцять днів до дня повторного голосування, таке звернення Центральною виборчою комісією не розглядається, рішення по ньому не приймається». Тобто щодо кандидатів в президенти України Мороза, Тарути тощо, ЦВК не може прийняти рішення про їх зняття з реєстрації за їх заявою, тому що вони пропустили передбачений для цього законом строк.

Відповідно до частини сьомої статті 72 Закону України «Про вибори Президента України» штамп «Вибув» може бути проставлений виключно за рішенням ЦВК. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється.

Відповідно до частини сьомої статті 72 Закону України «Про вибори Президента України» штамп «Вибув» може бути проставлений виключно за рішенням ЦВК

Відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України «Про вибори Президента України»: «У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються окремо в різні пакети в порядку, передбаченому цим Законом. На пакетах зазначається: «Зіпсовані виборчі бюлетені». Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією. При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як невикористані».

Бюлетені виготовляються в такі строки і таким чином, що всі кандидати, які своєчасно подали заяви про зняття з виборів, в бюлетенях не зазначаються.

Якщо ви проголосували на бюлетені, на якому стоїть штамп «Вибув» біля будь-якого кандидата, ваш голос не буде враховано. Закон залишив можливість поставити штамп «Вибув» лише у випадках, якщо хтось з кандидатів раптово помре, втратить дієздатність (тобто не просто з глузду з’їде, а цей факт ще й буде встановлено судом і обмежено дієздатність такої особи) або припинить громадянство України і виїде за межі України для постійного проживання. Не те, щоб такі речі були неможливі відносно деяких наших кандидатів, але навіть в такому випадку, для використання штампу «Вибув» на бюлетені має бути відповідне рішення Центральної виборчої комісії.

Тож, будьте уважними!

Алі Сафаров, юрист