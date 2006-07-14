Радник Президента: пропозиція щодо Януковича-прем`єра є ”юридично нікчемною”
14:15, 14 липня 2006Політика
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Полудьонний вважає нову коаліцію нелегітимною
Радник Президента Микола ПОЛУДЬОНИЙ заявляє, що «пропозиція про призначення прем’єра, зроблена нелегітимним утворенням у ВР, з точки зору права є юридично нікчемною».
Про це він повідомив журналістам на брифінгу в Секретаріаті.
За словами М.ПОЛУДЬОННОГО, оскільки юридично не існує нової коаліції, то і будь-які дії цього об’єднання з формування уряду є нелегітимними.
Нагадаємо, що антикризова коаліція запропонувала на посаду прем’єра кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА.
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