Радник Президента: пропозиція щодо Януковича-прем`єра є ”юридично нікчемною”

Радник Президента Микола ПОЛУДЬОНИЙ заявляє, що «пропозиція про призначення прем’єра, зроблена нелегітимним утворенням у ВР, з точки зору права є юридично нікчемною».

Про це він повідомив журналістам на брифінгу в Секретаріаті.

За словами М.ПОЛУДЬОННОГО, оскільки юридично не існує нової коаліції, то і будь-які дії цього об’єднання з формування уряду є нелегітимними.

Нагадаємо, що антикризова коаліція запропонувала на посаду прем’єра кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА.