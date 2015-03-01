Порошенко підтвердив, що Гончаренко знаходиться в посольстві України в РФ

Народний депутат України Олексій Гончаренко перебуває на території Посольства України в РФ.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук.

«На виконання мого доручення МЗС, Генеральний Консул України в Москві щойно доповів, що наш Олексій Гончаренко вже на території Посольства України в Росії. Щойно мав з ним телефонну розмову. Каже, що почувається краще, ніж рік тому в Криму», - написав глава держави.

За словами Порошенка, Генеральний Консул і адвокат зараз поруч з Гончаренком, надають всю необхідну допомогу.

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У той же час, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу Інтер підкреслив: все робилося для того, щоб депутата звільнили.

«Слава Богу він зараз перебуває в посольстві України»- зазначив Гройсман.

За його словами, «Олексій дуже бойовий і з настроєм в нього все нормально».

Гройсман висловив сподівання, що політик завтра повернеться в Україну. При цьому нагадав, що Гончаренко є членом ПАРЄ.