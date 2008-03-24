Уряд Янукович детально пояснює, чим йому не подобається уряд Тимошенко

Опозиційний уряд на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ різко критикує перші 100 днів діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в Громадській доповіді опозиційного уряду "100 днів уряду Юлії ТИМОШЕНКО: рахунок перемог над народом України".

За словами авторів доповіді, за 100 днів уряд Ю.ТИМОШЕНКО і парламентська коаліція “не спромоглися запропонувати системних економічних та структурних реформ”.

"Натомість, уряд сам перетворився на генератора політичних ризиків та фінансово-економічного хаосу, а Верховна Рада стала заручником інтриг та протистояння уряду з президентом", - цитує документ "Українська правда" .

Згідно з доповіддю, "демократична романтика 2004 року відкинута як непотріб, замість неї в політиці стверджуються ідеали авторитарної диктатури для окремих особистостей, що нагадує нео-більшовизм на український манер".

"Активно застосовується практика "виборів на замовлення" на рівні місцевого самоврядування" - як приклад наводиться ситуація довкола київського та харківського мерів... Уряд демонструє безпорадність у питанні приборкання інфляції, відсутність прозорого та зрозумілого для суспільства плану заходів щодо забезпечення макроекономічної стабільності та прогнозованості", - наголошується в документі.

В опозиційному уряді заявляють, що "є всі підстави очікувати, що жорстка, але неадекватна політика уряду спровокує подальше зростання тінізації економіки, поширення корупції, згортання підприємницької та інвестиційної активності".

"Соціальна політика уряду перетворює Україну на країну черг за отриманням державної допомоги. Політика нинішнього уряду - проїдання замість соціальних інвестицій та підвищення якості життя громадян", - констатується у доповіді.

В цілому В.ЯНУКОВИЧ зазначає, що "найпомітнішим зовнішньополітичним підсумком ста днів роботи уряду ТИМОШЕНКО стала руйнація міждержавних зв`язків з Росією та іншими країнами СНД".

Крім того, він заявляє "марнування усталених економічних відносин, нехтування традиційними ринками збуту українських товарів, свідоме паплюження нашої історичної та культурної єдності з цими країнами".

У доповіді уряд Ю.ТИМОШЕНКО критикується за скорочення темпів зростання ВВП, погіршення інвестиційного клімату, зростання інфляції, незадовільне виконання бюджету-2008, створення кризи в питанні газозабезпечення країни.

"Гуманітарна політика уряду ТИМОШЕНКО спрямована на розкол суспільства, проти життєвих інтересів народів України, і є інструментом встановлення антиконституційного ідеологічного диктату", - додав В.ЯНУКОВИЧ.