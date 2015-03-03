Порошенко підписав закон про відкритість використання публічних коштів

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно із законом, до публічних коштів належать: кошти державного та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку та інших державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності.

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Закон визначає умови і порядок забезпечення доступу до інформації про використання вказаних коштів. Зазначена інформація оприлюднюється на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів. Доступ на ресурс є вільним та безоплатним.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення цього закону 11 лютого проголосували 289 народних депутатів.