Після чотирьох спроб проголосувати за урізання пенсій, Гройсман оголосив перерву
19:36, 02 березня 2015Політика
2862 0
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив перерву в засіданні парламенту на 15 хвилин.
Депутати 4 рази не підтримали урядовий законопроект / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, він закликав представників фракцій коаліції до свого кабінету на нараду.
Спікер оголосив перерву після того, як депутати 4 рази не підтримали урядовий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення (№ 2212).
Читайте такожРада прийняла зміни до Бюджетного кодексу
Законопроектом, зокрема, передбачається тимчасове обмеження пенсій працюючим пенсіонерам до 1 січня 2016 року. При цьому, водночас, не передбачалося обмеження пенсій для військовослужбовців, працівників, зокрема, МВС, силових органів, які залучені до проведення АТО.
Депутати зібралися заради змін до бюджету
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter