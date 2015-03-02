Після чотирьох спроб проголосувати за урізання пенсій, Гройсман оголосив перерву

Як передає кореспондент УНІАН, він закликав представників фракцій коаліції до свого кабінету на нараду.

Спікер оголосив перерву після того, як депутати 4 рази не підтримали урядовий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення (№ 2212).

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Законопроектом, зокрема, передбачається тимчасове обмеження пенсій працюючим пенсіонерам до 1 січня 2016 року. При цьому, водночас, не передбачалося обмеження пенсій для військовослужбовців, працівників, зокрема, МВС, силових органів, які залучені до проведення АТО.