Рада змінила порядок призначення примусового лікування

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№1200) з другої спроби проголосували 232 народних депутата із 267, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом у частині третій статті 514 Кодексу встановлюється, що розгляд питання про продовження, зміну чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється за письмовою заявою (раніше - за поданням) представника медичного закладу (лікаря-психіатра), де тримається дана особа, у передбаченому статтею 95 Кримінального кодексу України та статтею 512 цього Кодексу порядку.

До письмової заяви (раніше - до подання) додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів.