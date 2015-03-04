Опубліковано відео з місця вбивства Нємцова, зняте через 3 хвилини після злочину

Запис відеореєстратора автомобіля, що проїжджав по Великому Москворецькому мосту, розмістила в своєму блозі на сайті «Ехо Москви» журналіст Тоня Самсонова. Про це повідомляє Lenta.ru.

Блогер повідомила, що ці записи були передані їй, але не уточнила ким. «Опублікований нижче запис відеореєстратора напередодні був переданий Слідчому комітету. Я не буду приводити аналіз цього відео, але вважаю за необхідне його публікацію, роблю це зі згоди автора», - написала вона.

За словами Самсонової, запис вівся з 23:34 27 лютого, тоді як злочин було скоєно в 23:31.

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Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого в Москві під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

В інтерв'ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін "замовить" його за опозиційні висловлювання.

Вбивство Нємцова відбулося за день до опозиційного маршу "Весна", запланованого на 1 березня.