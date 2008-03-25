Скільки заробляють наші міністри

Середня зарплата по Україні становитькладає 1500 гривень. Середня зарплата міністра в 10 разів більша. Про це повідомляє "Дело". На відміну від середньостатистичного громадянина, більшість міністрів давно не турбують квартирне питання, наявність машини і заощаджень.

Наприклад, міністр з питань праці і соціальної політики Людмила Денисова могла б взагалі не одержувати зарплату. У 2006 році її дохід становив понад 10 мільйонів гривень. Її сім`я володіє землею, квартирою, четвертою частиною будинку, а також нежитловими приміщеннями. У сімейному гаражі стоять Audi A6, Rover Mini Cooper і Volkswagen. Але, не зважаючи на це, Денисова одержує, мабуть, найвищу зарплату серед міністрів. Її місячний заробіток, за словами начальника управління бухгалтерського обліку і звітності Мінпраці Тетяни Стукалюк, становить 18,6 тисячі гривень.

Не відстає від Денисової і шефа всіх міліціонерів Юрій Луценко. «Зарплата Юрія Луценка становить 18 599 гривень», — розповіли у прес-службі МВС.

Але, на відміну від міністра праці, у глави МВС доходи за минулі роки значно скромніші. У 2006 році Луценко навіть одержав матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Загальний дохід його сім`ї в 2006 році становив 750 тисяч гривень. Половина цієї суми — заробіток його дружини-бізнеследі.

Услід за Луценком за рівнем заробітної плати йде глава Мінтрансу Йосип Вінський. «18 300 гривень одержав я за лютий. 18 307, якщо бути точним», — признався чиновник. У 2006 році він заробив 250 тисяч гривень.

Трохи більше 18 тисяч гривень становить щомісячний дохід міністра промислової політики Володимира Новицького. «Я розумію, що громадськість хоче знати. Передзвоніть мені, і я вам скажу точно», — пообіцяв він. Міністр стримав слово і через кілька днів повідомив, що його заробіток -18 085 гривень. У декларації про доходи за 2006 рік, крім зарплати, Новицький вказав дохід від підприємницької діяльності в сумі 164 тисячі гривень. Крім того, міністр активно займався викладацькою діяльністю, що дозволило йому додатково заробити 9 тисяч гривень. Новицький забезпечений і житлом, і землею, і автомобілем BMW 525.

Міністр оборони Юрій Єхануров, за словами його помічника Валентина Мондрієвського, в місяць заробляє 15 663 гривні. Половина його зарплати — це доплата за особливий характер роботи і інтенсивність праці. 40% від окладу Єханурову доплачують за доступ додержавної таємниці. Крім того, міністр оборони — професор економіки, іноді він балує студентів Університету Шевченка своїми лекціями.

Близько 15 тисяч в місяць одержує міністр регіонального розвитку і будівництва Василь Куйбіда. «Мій оклад 6120 гривень. Решта частини зарплати — доплати. Це приблизно в 2,5 раза більше, ніж оклад. Чистими виходить близько 15 тисяч гривень», — розповів міністр. Куйбіду можна віднести до «найбідніших» міністрів. У нього, згідно декларації про доходи за 2006 рік, немає ні землі, ні нерухомості, ні авто. Живе міністр виключно на зарплату.

Нелегко далася інформація про доходи міністра економіки Богдана Данилишина. Прес-служба його відомства мовчала місяць. А сам міністр, якого «Дело» застала зненацька, не зміг сходу назвати свою зарплату. Довелося супроводжувати високопоставленого чиновника в бухгалтерію. По дорозі Данилишин зупиняв своїх підлеглих і питав: «Ось ти скільки одержуєш зарплату? 14 тисяч! Це мій заступник (перший заступник міністра Анатолій Максюта. — «Дело») А ти скільки?».

У бухгалтерії Мінекономіки відрапортували: «Міністрові за лютий було нараховано 18 600 гривень, але з цієї суми відняли податки». Тобто на руки Данилишин одержав близько 15 200 гривень.

Не хотів називати свою зарплату і міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук. Але після того, як кореспондент «Дела» повідомив, що свої зарплати розкрили багато його колег, він все ж таки зважився. «Точно сказати не можу, десь близько 16-18 тисяч гривень», — сказав він.

Глава Мінюсту Микола Оніщук на запитання про зарплату вирішив відповісти порівнянням: «Я скажу так: моя зарплата не перевищує зарплату народного депутата (близько 15 тисяч гривень. — «Дело»)». Будучи народним обранцем, Оніщук заробив у 2006 році 263 тисячі гривень.

Міністр палива і енергетики Юрій Продан заробляє 14 601 гривню в місяць. Таку цифру назвали в прес-службі цього відомства.

Ще меншу зарплату, ніж Продан, одержує міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко. За словами його першого заступника Іллі Шевляка, Павленко заробляє 14 443 гривні. Приблизно такі ж доходи він одержував і в 2006 році, коли займав цей же пост.

На такому ж рівні заробіток міністра житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка. «У місяць у мене 14 200 гривень, половина з яких — доплата за інтенсивність праці. Я щодня працюю з 9 ранку до 9 вечора», — не забув уточнити чиновник. До цього Кучеренко жив тільки на депутатську зарплату. Принаймні, так написано в його декларації про доходи.

А міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра і зовсім заробляє смішну за міністерськими мірками зарплату — всього 13 423 гривні. Хоча Шандра за минулі роки зумів накопичити непогані заощадження. У 2006 році він вніс до своєї декларації 1,13 мільйона гривень, з яких зарплата, — тільки 150 тисяч, інше — дивіденди.

Найменшу зарплату одержує міністр охорони здоров`я Василь Князевич. «Я одержую оклад міністра, 6 тисяч гривень. Від всіх надбавок я відмовився, поки рядовим співробітникам міністерства не буде підвищена зарплата», — пояснив він. У 2006 році Князевич, який фактично працював особистим лікарем президента Ющенка, вніс до декларації всього 103 тисячі гривень.

Ніяку не погоджувалися повідомляти про свої доходи міністр освіти Іван Вакарчук, міністр культури Василь Вовкун, міністр фінансів Віктор Пинзеник, міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець і глава українського МЗС Володимир Огризко. Професор Іван Вакарчук, що очолює Міносвіти, говорить, що взагалі не цікавиться своєю зарплатою. Не захотів говорити про свої заробітки в Кабміні і міністр культури і туризму Василь Вовкун. «Я не зобов`язаний давати відповідь на це запитання. Воно некоректне. Вийде «Урядовий кур’єр» — і ви все побачите», — відрізав він. Співробітниця прес-служби Мінфіну Катерина Устименко хоч пообіцяла: «Запит переданий, знаходиться в роботі; як тільки нам дадуть відповідь, ми відразу вам її повідомимо». А ось співробітники МЗС виявилися категоричнішими. «Міністр здає свої дані в Податкову. Там і дізнавайтеся», — порадив керівник прес-служби міністерства Василь Кирилич. У Мінвуглепромі кореспондентові «Дела» прямо сказали, що глава відомства навідріз відмовився говорити про свою зарплату. Але, як виявилось, у Полтавця зі всіх міністрів найбільший трудовий стаж. І доплата за це може вивести міністра на перше місце за рівнем доходів серед колег. Мабуть, тому він не захотів афішувати свою зарплату.