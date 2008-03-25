Довгий розказав про цирк, рожеві окуляри і одну акторку

БЮТ і уряд Юлії ТИМОШЕНКО замість звіту про свою роботу вигадали абсолютно надуману проблему – перевибори столичного мера", заявляє секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV у понеділок ввечері О.ДОВГИЙ сказав: «Парламент на сьогоднішній день більше нагадує цирк, аніж законодавчий орган. При чому це - цирк однієї акторки. Де б ще прем’єр-міністр обдзвонював кожного депутата з так званої демократичної коаліції з вимогою проголосувати за перевибори Київського міського голови?».

Він наголосив, що рішення про дострокові вибори у столиці було ухвалено «без суду і слідства, без звіту комісій, без запрошення до сесійної зали парламенту міського голови чи інших представників Київради». За словами О.ДОВГОГО, немає жодної кримінальної справи, жодного рішення суду, яке б свідчило про неправомірну діяльність Київського міського голови чи його команди.

«Складається враження, що всі одягли рожеві окуляри і не хочуть бачити, що насправді відбувається», - сказав О.ДОВГИЙ.

«БЮТ і Кабмін ТИМОШЕНКО вирішили перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову, - вважає секретар Київради. - Замість звіту про результати своєї роботи вони вигадали абсолютно надуману проблему – перевибори столичного мера - і кинули усі сили на її роздмухування. Вже більше тижня замість нагальних проблем, які хвилюють всю Україну, мас-медіа мусують тему київських виборів».