Порошенко нагадав Могеріні про плани щодо миротворців на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив під час телефонної розмови з верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінських домовленостей напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що пройде 6-7 березня у Ризі, та наступного засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Президент закликав ЄС керуватись виконанням Мінських домовленостей та попередніми рішеннями Європейської Ради в питанні продовження та можливого посилення санкцій щодо Росії.

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Президент України та високий представник ЄС погодились із необхідністю негайного розширення мандату ОБСЄ, підсилення технічної та функціональної спроможності Спеціальної моніторингової місії, яка має здійснювати більш ефективний моніторинг та верифікацію режиму припинення вогню і відведення техніки. При цьому Порошенко наголосив, що необхідно розпочати докладати міжнародних зусиль задля розміщення миротворчого контингенту на Донбасі.

Могеріні запевнила в підтримці України та зусиль президента Порошенка.

Вона також висловила співчуття з приводу аварії на шахті ім. Засядька у Донецьку, внаслідок чого загинуло 33 гірника. Президент України заявив, що ця трагедія є наслідком гуманітарної та техногенної ситуації на Донбасі, а також дій бойовиків, які не дозволили відповідним українським службам провести рятувальні роботи і зберегти життя українських шахтарів.

Співрозмовники домовились про тісну координацію, а також про зустріч найближчим часом під час візиту голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера до України.