Кількість загиблих на шахті ім. Засядька гірників збільшилася до 33 осіб

Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація на сторінці в Твіттер.

"На Засядька в Донецьку виявили тіла ще 23 гірників. 7 з них підняли. Раніше виявили ще 9 тіл + 1 загинув вранці. Всього загинуло - 33 людини", - повідомляє ДонОДА.

Читайте такожВ результаті вибуху на шахті ім. Засядька загинуло 10 гірників, доля ще 23 невідома - ОДА

Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

Нагадаємо, на шахті ім.Засядька о 5:20 в середу стався вибух газово-метанової суміші. Під час вибуху під землею перебувало 230 гірників.

Представники так званої "ДНР" відмовилася від допомоги українських рятувальників.