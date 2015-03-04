Кількість загиблих на шахті ім. Засядька гірників збільшилася до 33 осіб
22:40, 04 березня 2015Суспільство
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У шахті ім. Засядька виявили тіла ще 23 гірників, загиблих при вибуху метану в середу вранці
REUTERS
Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація на сторінці в Твіттер.
"На Засядька в Донецьку виявили тіла ще 23 гірників. 7 з них підняли. Раніше виявили ще 9 тіл + 1 загинув вранці. Всього загинуло - 33 людини", - повідомляє ДонОДА.
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Раніше повідомлялося про 10 загиблих.
Нагадаємо, на шахті ім.Засядька о 5:20 в середу стався вибух газово-метанової суміші. Під час вибуху під землею перебувало 230 гірників.
Представники так званої "ДНР" відмовилася від допомоги українських рятувальників.
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