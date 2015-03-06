Чечетова до самогубства могли довести моральний пресинг і погрози - Чорновіл

Таку думку висловив народний депутат 6-го та 7-го скликань Верховної Ради, громадський активіст Тарас Чорновіл під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», трансляція якого відбудеться 7 березня о 17.00 на УНІАН-ТБ.

«Що стосується Чечетова, мені доводилося його добре знати і спостерігати і в 2005 році, коли ситуація розгорталася абсолютно аналогічно саме для пана Чечетова. І тоді, і зараз він не мав особливої паніки, він не впадав в крайню депресію. Я бачив, що у нього була певна депресія під час подій з Майданом, він розумів, що це закінчиться погано», - сказав Чорновіл.

На його думку, Чечетов був психологічно слабкою людиною, «він ніколи не був сильним, він ніколи не вважав себе героєм, він часто потрапляв в депресивні дрібні стани».

«Всі чекали, що Чечетов в найближчі дні дасть великий масив свідчень по всім, кого він знає, а знав він дуже багато, він доступ до інформації мав… Коли він був готовий всі ці свідчення дати, я думаю, що відбулася, приблизно, така черга подій: (Вадим) Новинський його викуповує з ув’язнення, все ще ніби нормально, а потім міг початися певний варіант пресингу… спочатку моральні аспекти, а потім, можливо, погрози. Я думаю, що тут включилися теж речі, можливо пов’язані з сім’єю, можливо з ним самим… Він не належав до релігійних людей, для нього самогубство не було абсолютним табу… Це був варіант втечі, певного виходу із ситуації», - зазначив він.

Журналіст, автор кримінальних розслідувань Олег Єльцов вважає, що, скоріш за все, Чечетов скоїв самогубство. Єльцов висловив упевненість, що попереду ще багато арештів, оскільки сьогодні інша якість суспільства, і не може повторитися сценарій 2005 року.

«Ще в 2004 році їх було небагато, сьогодні вони з’являються. І, звісно, економічна ситуація… Можливо, наше суспільство не таке сильне, щоб примусити владу, в нас немає такого досвіду, молода держава, і суспільство ще не таке згуртоване… але я вірю, що, можливо, недаремно перелякався Чечетов, і, думаю, що таки довелося б йому сидіти, або ж оті люди, які довели його до самогубства, вони недаремно витратили свою енергію, бо, думаю, буде ще багато арештів, не всі встигнуть вистрибнути з вікна, чи виїхати до Москви, і принцип невідворотності покарання піде зараз вперед», - сказав Єльцов.

Журналіст Олексій Подольський провів аналогію смерті Чечетова зі смертю екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, зазначивши, що і тоді, і зараз, про самогубство заявили практично відразу без проведення попередніх розслідувань, що слід обов’язково зробити.

Крім того, на думку експертів, розслідування кримінальної справи за фактом смерті у 2005 році колишнього міністра внутрішніх справ України Кравченка має бути реанімовано.

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«За моїми відомостями, вона вже почалася. І не тільки справа Кравченка, а і справа Гонгадзе і дотичних справ», - додав Єльцов.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого у Генпрокуратурі заявили про вручення Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави 4 млн 990 тис. грн. 23 лютого за Чечетова було внесено заставу і звільнено з-під варти.

28 лютого його знайшли мертвим. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку. Було свідкрито кримінальне провадження за фактом смерті Чечетова за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

2 березня Чечетова поховали на Південному кладовищі у Києві.