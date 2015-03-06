Невідомі напали на квартиру чоловіка Вікторії Сюмар: розписали стіни та розтрощили техніку

У четвер невідомі розтрощили квартиру чоловіка депутата "Народного фронту" Вікторії Сюмар – експерта медіа-права Віктора Тарана. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, нападники знищили техніку та гардероб, розписали стіни. Таран додав, що квартира зареєстрована на Сюмар, з якою він перебуває у стадії розлучення, передає Українська правда.

"Єдине питання, на яке має дати відповідь міліція - проти кого був спрямований цей акт? Проти мене? Моєї дружини Вікторії Сюмар, на яку зареєстрована квартира, але з якою ми перебуваємо у стадії розлучення?" – написав він.

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Сайт Ukranews з посиланням на коментар Тарана уточнює, що стіни були обписані написами "Вы доигрались!", "Вам смерть!", "Россия-матушка".

Також він допустив, що напад може бути пов'язаний з його публічною діяльністю, зокрема – через розробку законопроекту про відкритість використання публічних фінансів, а також іншими ініціативами з боротьби з корупцією.