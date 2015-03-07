Порошенко розповів, що відповів йому Путін у листі про Савченко

Про це він заявив під час зустрічі з заступником державного секретаря США Ентоні Блінкеном, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко наголосив, що найбільш небезпечно ситуація розвивається навколо української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно захопили на території України і нелегально перевезли до Росії.

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Глава держави повідомив також, що він звертався до президента Путіна з проханням направити українських лікарів, щоб вони отримали можливість оглянути Надію та дати свої рекомендації щодо лікування та медичної допомоги: "Я надіслав йому листа, щоб негайно звільнити її".

За його словами, в листі-відповіді зазначалося, що фінальне рішення щодо Надії "буде базуватися на правових нормах і принципах гуманізму".

Водночас, президент переконаний у необхідності продовження активних дій для звільнення Надії Савченко.