Порошенко розповів, що відповів йому Путін у листі про Савченко
Президент України Петро Порошенко переконаний у необхідності продовження активних дій для звільнення Надії Савченко.
Про це він заявив під час зустрічі з заступником державного секретаря США Ентоні Блінкеном, повідомляє прес-служба президента.
Порошенко наголосив, що найбільш небезпечно ситуація розвивається навколо української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно захопили на території України і нелегально перевезли до Росії.
Читайте такожПомічник Генсека ООН: Савченко має бути негайно звільнена
Глава держави повідомив також, що він звертався до президента Путіна з проханням направити українських лікарів, щоб вони отримали можливість оглянути Надію та дати свої рекомендації щодо лікування та медичної допомоги: "Я надіслав йому листа, щоб негайно звільнити її".
За його словами, в листі-відповіді зазначалося, що фінальне рішення щодо Надії "буде базуватися на правових нормах і принципах гуманізму".
Водночас, президент переконаний у необхідності продовження активних дій для звільнення Надії Савченко.