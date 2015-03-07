Мати Савченко написала листа Меркель

"Шановна пані Меркель, будь ласка, допоможіть мені врятувати мою дочку. Я звертаюся безпосередньо до Вас і сильно сподіваюся, що Ви як-небудь допоможете нам вийти з цього становища", - йдеться в листі Марії Савченко, яке в суботу опублікувала Bild, повідомляє ZN.

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За словами Марії Савченко, в Надії є алібі, тому вона не може бути винна у загибелі російських журналістів, у чому її звинувачують в РФ.