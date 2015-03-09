Наступальні дії агресора на сході України вдалося зупинити - Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.

”Безумовно, ми можемо сьогодні констатувати, що атакуючі і наступальні дії агресора нам вдалося зупинити, що левову частину систем залпового вогню, важкої артилерії українська сторона відвела, і ми спостерігаємо, що значну частину відвели і підтримувані Росією бойовики”, - сказав Порошенко.

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За словами глави держави, залишилося лише одне місце, де залишилося важке озброєння - це Донецький аеропорт.

Українські силовики вже передали відповідну інформацію Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

”На жаль, поки що не допускаються представники ОБСЄ разом зі спеціальним координуючим центром, але кожного дня ми робимо наполегливі зусилля для того, щоб відвести ці останні місця”, - сказав він.

В цілому, за його словами, уздовж 485-кілометрової лінії фронту, за винятком кількох участків, артилерійські обстріли не відбуваються, але застосовується стрілецька зброя, ручні гранатомети тощо.