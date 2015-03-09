Україна буде наполягати на тому, щоб забрати все озброєння, яке залишилося в Криму
22:57, 09 березня 2015Політика
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Україна буде наполягати на тому, щоб забрати все озброєння, яке залишилося в Криму.
Україна буде наполягати на тому, щоб забрати все озброєння, яке залишилося в Криму / qtmm.org
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.
”Ми маємо забрати все озброєння, яке залишилося в Криму, і будемо на цьому наполягати і забирати”, - сказав Порошенко.
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Разом з тим він зазначив, що ”Крим є і буде українським”.
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