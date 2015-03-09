Україна буде наполягати на тому, щоб забрати все озброєння, яке залишилося в Криму.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю Першому національному телеканалу в понеділок увечері.

”Ми маємо забрати все озброєння, яке залишилося в Криму, і будемо на цьому наполягати і забирати”, - сказав Порошенко.

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Разом з тим він зазначив, що ”Крим є і буде українським”.