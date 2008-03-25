Тимошенко розкаже про 100 днів уряду

28 березня о 14:00 відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО для представників регіональних і центральних ЗМІ. Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, прес-конференція буде присвячена 100 дням діяльності уряду. Вона відбудеться в Українському домі (м. Київ, вул. Хрещатик, 2). Акредитація триватиме до 16:00 27 березня за тел.: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71.

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