Кадиров слідом за Путіним скоротив собі зарплату на 10%

"Ми прийняли рішення скоротити зарплату керівним працівникам республіки. Глава ЧР, голова уряду, депутати, міністри, їх заступники та всі прирівняні до них за займаним посадам працівники різних відомств відтепер стануть отримувати щомісяця на 10% нижче, ніж досі", - написав Кадиров, пише Росбалт.

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У минулу п'ятницю прес-служба Кремля повідомила, що президент РФ Володимир Путін урізав власну зарплату та утримання прем'єра Дмитра Медведєва на 10%. Крім того, зарплати будуть урізані генеральному прокурору і голові Слідчого комітету, а також співробітникам апарату уряду і адміністрації.