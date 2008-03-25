Симоненко передав до Куби запрошення на з`їзд Компартії України

Комуністична партія України має намір провести свій з`їзд у Києві в червні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це заявив лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО під час зустрічі з секретарем ЦК Компартії Куби Абелардо Альваресом ХІЛОМ.

П.СИМОНЕНКО також передав керівництву Куби запрошення на з`їзд Компартії України, який відбудеться 21-22 червня.

При цьому, в ході зустрічі лідер українських комуністів зазначив, що довіра до КПУ в суспільстві зростає, і це є результатом організаційно-ідеологічної роботи, підтвердженням правильності обраної стратегії на омолодження партійних лав.