Симоненко передав до Куби запрошення на з`їзд Компартії України
23:21, 25 березня 2008Політика
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"Довіра до КПУ в суспільстві зростає..."
Комуністична партія України має намір провести свій з`їзд у Києві в червні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це заявив лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО під час зустрічі з секретарем ЦК Компартії Куби Абелардо Альваресом ХІЛОМ.
П.СИМОНЕНКО також передав керівництву Куби запрошення на з`їзд Компартії України, який відбудеться 21-22 червня.
При цьому, в ході зустрічі лідер українських комуністів зазначив, що довіра до КПУ в суспільстві зростає, і це є результатом організаційно-ідеологічної роботи, підтвердженням правильності обраної стратегії на омолодження партійних лав.
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