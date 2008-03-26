Регіонали нав`язують Тимошенко досвід Януковича

Уряду України адміністративні методи на ринку нафтопродуктів не допоможуть, заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.КЛЮЄВА, він вважає, що Кабінету Міністрів «необхідно спокійно домовлятися з гравцями на ринку нафтопродуктів, не намагаючись їх задавити за допомогою силових відомств».

Він наголосив, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО повинен використовувати досвід уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, зокрема, щодо здійснення періодичних «товарних інтервенцій для недопущення спекулятивного зростання цін». Депутат нагадав, що 2006 року, зокрема, в «Укртранснафті» було створено запас нафтопродуктів». «І зараз треба було це робити», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також нагадав про спробу трейдерів різко підняти ціни в серпні 2006 року. За його словами, тоді уряд В.ЯНУКОВИЧА зібрав усіх, «хто займається цим бізнесом на рівні акціонерів». «З ними домовилися про правила гри, було створено раду, відпрацьовано формули, за якими обчислювали ціну, – це середньозважена вартість того, що можна одержати з півночі, і середньозважена вартість того, що можна одержати з півдня. Виводили формулу і встановлювали коридор. У рамках цього коридору нафтотрейдери завжди й працювали», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як наголосив А.КЛЮЄВ, «адміністративно уряд В.ЯНУКОВИЧА ніяк не тиснув на ринок». «А якщо бачили, що починаються якісь спекулятивні ігри, ми просто робили товарну інтервенцію. Запас був близько 300 тис. тонн нафтопродуктів різних марок», - сказав колишній віце-прем`єр-міністр А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що нинішній уряд також повинен іти шляхом пошуку компромісів, а не адміністративного тиску. За його словами, уряду потрібно було наперед купувати дизельне пальне та хімічні добрива для посівної, прогнозуючи можливе сезонне зростання цін на них.