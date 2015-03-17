Закон про самоврядування на Донбасі не визначає нових кордонів України - Гройсман

Про це написав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на свої сторінці у Facebook.

”Сьогодні український парламент прийняв важливе рішення – зміни до закону ”Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, - констатував він.

«Чому це рішення таке важливе для нас? Перш за все, всі ми, незалежно від того, які політичні погляди сповідуємо, маємо чітко і відкрито говорити, що Україна піддалася неприхованій військовій російській агресії. І відновлення нормального життя на тимчасово окупованих територіях може відбутись тільки після припинення цієї агресії. Сьогодні ми це чітко заявили», - наголошує Гройсман.

«Рішення, яке ми прийняли, визначає, що умовою для введення в дію закону про особливості здійснення місцевого самоврядування, є проведення на цих територіях вільних демократичних місцевих виборів у повній відповідності до Конституції України та міжнародних стандартів. Жодного окремого статусу, жодних органів, які не передбачені Конституцією України, – закон не передбачає», - написав голова парламенту.

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«Всі ті, хто сумнівається в необхідності такого рішення, мають розуміти, що ми визначаємо такі території не для того, щоб створити новий державний кордон. Державний кордон у нас є, і ми будемо за нього боротися. І ми переможемо разом з усім цивілізованим світом», - додає Гройсман.

При цьому він додав: «Ми визначаємо території, які ми маємо реінтегрувати до нормального життя і вирвати з лап агресора мирне населення України. Тому особисто я гордий з того, що більшість парламенту проголосувало за цей закон».

Як повідомляв УНАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення зміни до ст.10 закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” (№2378). За це рішення проголосували 265 народних депутатів із 347 зареєстрованих в сесійній залі.

За закон не голосували фракції “Опозиційного блоку”, “Батьківщини” та Радикальної партії.

Цим документом стаття 10 Закону України ”Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” доповнюється пунктами 4 і 5.

Ними встановлюється, що статті 2 – 9 цього закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:

- участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;

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- безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі; виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;

- недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань;

- дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;

- свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;

- дотримання гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;

- прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

Передбачений цим законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.