Якщо вірити Чарлі Гіймо, Claws of Awaji вийде 6 жовтня.

Сюжетне DLC Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows, судячи з витоку, вийде 6 жовтня. Така дата з'явилася на слайді внутрішньої презентації Ubisoft, фотографію якої опублікував у соцмережах Чарлі Гіймо, син глави компанії Іва Гіймо.

Якщо інформація підтвердиться, доповнення з'явиться всього через чотири дні після виходу Ghost of Yotei, продовження Ghost of Tsushima. Обидві гри розгортаються в Японії з різницею в кілька десятиліть: події Shadows відбуваються в 1579 році, а Yotei - в 1603-му.

Офіційно відомо, що Claws of Awaji запропонує понад 10 годин геймплею. За сюжетом Наое і Ясуке вирушать на похмурий острів Авадзі, де шукатимуть скарби і битимуться з бійцями фракції Сандзоку Іппа.

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Доповнення буде безкоштовним для всіх, хто оформляв передзамовлення на Assassin's Creed Shadows.

Раніше ми розповідали, що сюжетне доповнення для Assassin's Creed Shadows спочатку входило в основну гру. Ubisoft не встигла доробити частину контенту і засунула його в DLC Claws of Awaji, з'ясували датамайнери.

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