За даними розвідки, військові Білорусі і РФ будуть намагатися піти вглиб країни далі від кордонів з Україною.

За даними Служби зовнішньої розвідки, Білорусь, ймовірно, намагатиметься відвести спільні з Росією військові навчання далі від українського кордону, аби уникнути провокацій. Водночас українська сторона уважно стежить за ситуацією і у разі загрози готова до рішучих дій у відповідь. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 13 червня.

"Запитання зрозуміле, тому що повномасштабний наступ відбувся з цього напрямку і після відповідних навчань. Я думаю, сам Лукашенко (Олександр Лукашенко – самопроголошений президент Білорусі, - ред.) боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність контингенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє після наших відповідних кроків на Курському напрямку, на що ми спроможні, якщо будемо відчувати загрозу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що аналіз наших розвідок, особливо Служби зовнішньої розвідки, свідчить про те, що військові будуть намагатися піти навіть трохи вглиб Білорусі, далі від кордонів, "щоб не провокувати".

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"Я не знаю, чи це правда. Просто в мене пару днів тому була остання доповідь Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик з навчанням "рускіх" історично нам вже, на жаль, відомий", - додав президент.

Військові навчання РФ і Білорусі

Ще у 2024 році стало відомо, що у 2025 році РФ і Білорусь хочуть провести спільні навчання "регіонального угруповання військ" на території Білорусі. У жовтні 2024 року Генштаби Збройних сил Росії та Білорусі розпочали підготовку до проведення великих спільних навчань "Захід-2025".

У травні 2025-го міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін заявив, що влада Білорусі вирішила "відсунути" від кордонів із країнами НАТО навчання "Захід-2025", які республіка планує разом із РФ провести у вересні.

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