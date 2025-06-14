Спочатку планувалося зменшити його на 15%, але тоді робот виглядав занадто милим.

У Overwatch 2 робот Бастіон скоро стане меншим, не за значимістю, а буквально. У 17 сезоні його модельку зменшать на 10%. Таке рішення ухвалили після внутрішніх тестів, щоб врятувати персонажа від занадто швидкої загибелі в бою.

Як пояснив дизайнер героїв Скотт Кеннеді, ідея зменшити Бастіона з'явилася після того, як стало зрозуміло: він занадто часто гине відразу після виходу з укриття. А що менший хітбокс - то важче в нього влучити:

"Спочатку мені справедливо сказали, що це буде важко реалізувати. Але потім до нас долучилися й інші відділи, і ми протестували міні-Бастіон всередині студії. Коли ми зменшили його на 15%, він став занадто милим, тож ми трохи відкрутили назад".

У підсумку зупинилися на зменшенні рівно на 10%, цього виявилося достатньо, щоб підвищити живучість героя, але не позбавити його значності. Все-таки ми говоримо про робота, який перетворюється на танк із кулеметом.

Відео дня

Фанати загалом відреагували з гумором. Один із користувачів Reddit запропонував свій підхід: "Треба було зменшувати Бастіона на 1% щотижня і заперечувати все, якщо хтось запитає".

Раніше ми розповідали, що сотні розробників Overwatch зібралися в профспілку, щоб протистояти скороченням. Головною причиною заснування спільноти стала хвиля звільнень у січні 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: