Черновецький просить Ющенка згадати вчорашню бурю

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням про передачу в управління міській громаді об`єктів, що забезпечують столицю електроенергією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Я звернувся до Президента України з проханням передати київській міській громаді всі об`єкти, що забезпечують Київ електроенергією. У столиці достатньо коштів для того, щоб ці об`єкти нормально експлуатувати, як це і робиться на території Києва. І в столиці управління цими процесами вдесятеро краще», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Аварія, яка сталася вчора, - справжня катастрофа, причина якої - відсутність грошей у бюджеті Київської області, де в облраді 90% депутатів від БЮТ. У результаті сотні будинків у столиці виявилися знеструмленими, люди застрягли в ліфтах, залишилися без води і тепла», – підкреслив Київський міський голова.

«Якщо Президент не вплине на ситуацію, то кияни завжди залишатимуться заручниками різних аварій на території Київської області, де розташовані ці об`єкти енергозабезпення. І гроші для їх належного утримання, очевидно, розкрадаються. Я протестую проти такого стану справ і вважаю, що частково територія Київської області повинна приєднатись до Києва, разом з енергозабезпечуючими об`єктами. Тоді в будинках киян завжди буде тепло і світло незалежно від політичної ситуації», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня близько 18-ї год. внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема, сильних опадів у вигляді мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося аварійне відключення 4 трансформаторних підстанцій (ТП-110 кВ) на дільниці „Ірпінь-Київ”. В результаті тимчасово без електропостачання в чотирьох районах столиці – Оболонському, Подільському, Святошинському та Шевченківському - залишилося близько 1650 об’єктів споживання.

За даними першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, аварія сталась на території Київської області, за яку відповідає «Київобленерго».