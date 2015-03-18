У Хабаровському краї українку облили зеленкою: "Це тобі за Новоросію, бандерівка!"

Про це вона написала в соціальних мережах, повідомляє Радіо Свобода.

«Сьогодні на площі Блюхера о 17.00 двоє хлопців облили мене зеленкою зі словами "Це тобі за Новоросію, бандерівка!" Хто знає, зеленка відпирається? Шарфик і курточку шкода!"- Написала Романенко і повідомила, що подала заяву в поліцію.

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На своїй сторінці у Facebook Романенко часто висловлюється на підтримку української влади.

Наприкінці лютого – на початку березня 2014 року Романенко їздила до Києва. За її словами, метою поїздки був візит до родичів. Коли вона поверталася назад, в хабаровському аеропорту її затримали співробітники спецслужб і кілька годин розпитували про поїздку і Майдан.

Пізніше в соціальних мережах і на регіональному державному телеканалі з'явився ролик, в якому Романенко засуджувала події на Майдані, називаючи їх "антиконституційним переворотом".

Вона пояснила, що погодилася на запис цього ролика під тиском, і подала скаргу в прокуратуру. У прокуратурі відповіли, що провели перевірку і порушень не виявили.

Пізніше Романенко була звільнена з військового ансамблю пісні і танцю.

У грудні і лютому щодо Романенко - яка на момент поїздки до Києва формально є військовослужбовцями внутрішніх військ МВС РФ, працюючи в ансамблі, - було порушено дві кримінальні справи: одну - за частиною 3 статті 337 КК РФ "Самовільне залишення частини або місця служби, а також за неявку вчасно без поважних причин на службу", другу - за частиною 1 статті 159.2 КК РФ (за "шахрайство при отриманні виплат"). У військово-слідчому управлінні СК РФ у Східному військовому округу, яке завело обидві справи, ситуацію поки що не коментують, посилаючись на те, що ще триває слідство.