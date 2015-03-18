Радбез ООН запросив Джемілєва обговорити ситуацію в окупованому Криму

Рада Безпеки ООН 19 березня обговорить ситуацію в окупованому Росією Криму.

Про це написав у своєму "Твіттері" голова представництва України при ООН Юрій Сергєєв. Читайте такожРада Безпеки ООН досі не змогла виробити єдину позицію по Україні - генсек "Завтра дружня Литва організовує засідання Ради Безпеки щодо ситуації в окупованому РФ Криму. Запрошений Мустафа Джемілєв", - зазначив дипломат.

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