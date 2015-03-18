Радбез ООН запросив Джемілєва обговорити ситуацію в окупованому Криму
20:29, 18 березня 2015Політика
637 0
Рада Безпеки ООН 19 березня обговорить ситуацію в окупованому Росією Криму.
Джемілєв візьме участь у засіданні Собвеза ООН / Фото: УНІАН
Про це написав у своєму "Твіттері" голова представництва України при ООН Юрій Сергєєв.
Читайте такожРада Безпеки ООН досі не змогла виробити єдину позицію по Україні - генсек
"Завтра дружня Литва організовує засідання Ради Безпеки щодо ситуації в окупованому РФ Криму. Запрошений Мустафа Джемілєв", - зазначив дипломат.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter