Радбез ООН запросив Джемілєва обговорити ситуацію в окупованому Криму

20:29, 18 березня 2015
Політика
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Рада Безпеки ООН 19 березня обговорить ситуацію в окупованому Росією Криму.

Джемилев примет участие в заседании Собвеза ООН / Фото: УНИАН

Про це написав у своєму "Твіттері" голова представництва України при ООН Юрій Сергєєв.

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"Завтра дружня Литва організовує засідання Ради Безпеки щодо ситуації в окупованому РФ Криму. Запрошений Мустафа Джемілєв", - зазначив дипломат.

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