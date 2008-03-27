НАТО підготував два проекти декларацій щодо України

Союз НАТО підготував два проекти декларацій про Україну і Грузію: «надати» і «не надати» План дій для членства. Представники нових країн – членів НАТО заявили на щотижневому засіданні Північноатлантичної ради в Брюсселі в середу, що «половинчастий» підхід не піде нікому на користь, повідомляє Радіо Свобода. Раніше в НАТО обговорювали, серед інших, компромісний план, який, за повідомленнями, передбачав б підвищення відносин Північноатлантичного союзу з Україною і Грузією, але не згадував би про їхні перспективи вступу до НАТО.

Тим часом Північноатлантичний союз, як і раніше, не має спільної думки, чи надавати Україні і Грузії План дій для членства на саміті 2–4 квітня в Бухаресті.

Як повідомив Радіо Свобода один із урядовців НАТО, постійний представник США в Північноатлантичному союзі Вікторія Нуланд у середу офіційно поінформувала колег, що президент США Джордж Буш ухвалив рішення на користь України і Грузії.

Раніше за надання цим країнам Плану дій для членства висловилися 10 країн НАТО – 9 нових членів зі Східної Європи, крім Угорщини, та Канада.

Водночас Німеччина і Франція далі твердо проти такої можливості.

Але в середу посли обох держав, говорячи про Грузію, заявили, що загалом підтримують її євроатлантичні прагнення.

Цього дня засідання Північноатлантичної ради – найвищого політичного органу НАТО, який засідав на рівні постійних представників, – відвідала делегація Грузії, яка переконувала, що відмова їхній країні в Плані дій стала б потуранням Росії і ще розпалила б сепаратистські конфлікти на грузинській території.