Росія і ще три члени Радбезу ООН бойкотували обговорення прав людини в Криму

Про це повідомляє newsru.com з посиланням на агентство Reuters.

Зустріч пройшла за ініціативою Литви за так званою "формулою Аррія", що передбачає участь не тільки членів РБ, але і запрошення представників інших відомств і організацій, передає ТАСС.

Російське постпредство при ООН ще до початку зустрічі оголосило про те, що РФ не буде в ній брати участь. Постпредство назвало майбутнє засідання "контрпродуктивним і провокаційним, що не належать до сфери компетенції Ради Безпеки".

Постпред Литви при ООН Раймонда Мурмокайте, повідомивши журналістам про країни, які проігнорували засідання, заявила: "Росія завжди дуже швидко виступає з критикою України, звинувачуючи її в порушенні прав людини, однак повністю ігнорує порушення прав людини під своїм контролем чи керуванням".

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Раніше прес-аташе постійного представництва Литви Рута Язукевичуте повідомляла, що на нараду запрошені всі країни - члени ООН, а не тільки Радбезу. Метою зустрічі вона називала надання членам РБ і іншим країнам можливості "отримати з перших рук інформацію про ситуацію в області прав людини і свободи ЗМІ, становище національних меншин, а також дізнатися про останні події в Криму та на сході України".

У дипмісії головуючої при РБ ООН Франції журналістам заявляли, що Росія єдина повідомила про неучасть у зустрічі. Однак пізніше з'ясувалося, що бойкотували засідання ще три країни. Позиція Росії полягає в тому, що питання Криму є внутрішньою справою країни, так як півострів - суб'єкт Російської Федерації.