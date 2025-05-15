Генсек НАТО високо оцінив роль Туреччини у мирних переговорах.

У найближчі два тижні є можливість "покращити ситуацію в Україні". Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи майбутні переговори у Стамбулі. Про це пише Anadolu.

"Я думаю, що цього тижня, але також і в наступні 10 днів, два тижні, є можливість справді покращити ситуацію в Україні. Під керівництвом, звичайно, президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського, - ред.), але також під великим впливом американського уряду. І Туреччина відіграє тут велику роль", - сказав Рютте.

Рютте повторив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні було заявлено, що "шлях України до членства в НАТО є незворотним", додавши, однак, що в Альянсі "ніколи не обіцяли Україні чи комусь іншому, що в рамках мирної угоди членство в НАТО буде на столі переговорів".

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Крім того, він наголосив на важливості відокремлення прагнення України до постійного миру від її прагнень до членства в НАТО, зазначивши, що якщо інші європейські країни висловлять своє бажання вступити до НАТО, це рішення залежатиме від Туреччини та інших 31 держав-членів.

Переговори у Туреччині 15 травня: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 15 травня 2025 року в Туреччині мають відбутися переговори між Україною та РФ, на яких президент Зеленський чекає на диктатора Володимира Путіна особисто. До складу делегації України, яка полетить до Стамбула, увійдуть також керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Путін затвердив склад делегації Росії для переговорів з Україною Її очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Разом із ним до Туреччини вирушать заступник глави МЗС Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ Ігор Костюков.

Ти часом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не приєднається до переговорів між Україною та РФ, повідомив американський чиновник агентству Reuters.

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