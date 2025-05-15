Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення польотної програми через аеропорти сусідньої Румунії, через які українці можуть продовжити подорож за кордон.
Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, невдовзі його літаки почнуть літати за новими маршрутами з румунських міст Брашов та Тімішоара.
Зокрема, з трансильванського Брашова, куди туристи їздять в пошуках легендарного графа Дракули, з жовтня 2025 року можна буде полетіти до німецького Нюрнберга та італійського Неаполя. Наразі ж з Брашова вже можна полетіти на крилах Wizz Air до Лондона (Велика Британія), Дортмунда (Німеччина) та Будапешта (Угорщина).
Крім того, угорський бюджетний перевізник додав п'ять напрямків з міста Тімішоара – усі вони почнуть виконуватися з жовтня 2025 року:
- Нюрнберг, Німеччина;
- Франкфурт-Хан, Німеччина;
- Базель – Мюлуз – Фрайбург, Швейцарія – Франція – Німеччина;
- Ларнака, Кіпр;
- Неаполь, Італія.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Wizz Air погіршив умови користування знижками в межах програми Wizz Discount Club. Якщо раніше передплатники програми могли отримувати знижки в 10 євро на квитки, вартістю від 19,99 євро, то з 29 квітня така знижка буде доступна лише для квитків вартістю від 29,99 євро.
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