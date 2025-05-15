Wizz Air додав новы рейси з Брашова і Тімішоари / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, Марина Григоренко

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення польотної програми через аеропорти сусідньої Румунії, через які українці можуть продовжити подорож за кордон.

Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, невдовзі його літаки почнуть літати за новими маршрутами з румунських міст Брашов та Тімішоара.

Зокрема, з трансильванського Брашова, куди туристи їздять в пошуках легендарного графа Дракули, з жовтня 2025 року можна буде полетіти до німецького Нюрнберга та італійського Неаполя. Наразі ж з Брашова вже можна полетіти на крилах Wizz Air до Лондона (Велика Британія), Дортмунда (Німеччина) та Будапешта (Угорщина).

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Крім того, угорський бюджетний перевізник додав п'ять напрямків з міста Тімішоара – усі вони почнуть виконуватися з жовтня 2025 року:

  • Нюрнберг, Німеччина;
  • Франкфурт-Хан, Німеччина;
  • Базель – Мюлуз – Фрайбург, Швейцарія – Франція – Німеччина;
  • Ларнака, Кіпр;
  • Неаполь, Італія.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Wizz Air погіршив умови користування знижками в межах програми Wizz Discount Club. Якщо раніше передплатники програми могли отримувати знижки в 10 євро на квитки, вартістю від 19,99 євро, то з 29 квітня така знижка буде доступна лише для квитків вартістю від 29,99 євро.

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