Нові рейси виконуватимуться з Брашова і Тімішоари.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення польотної програми через аеропорти сусідньої Румунії, через які українці можуть продовжити подорож за кордон.

Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, невдовзі його літаки почнуть літати за новими маршрутами з румунських міст Брашов та Тімішоара.

Зокрема, з трансильванського Брашова, куди туристи їздять в пошуках легендарного графа Дракули, з жовтня 2025 року можна буде полетіти до німецького Нюрнберга та італійського Неаполя. Наразі ж з Брашова вже можна полетіти на крилах Wizz Air до Лондона (Велика Британія), Дортмунда (Німеччина) та Будапешта (Угорщина).

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Крім того, угорський бюджетний перевізник додав п'ять напрямків з міста Тімішоара – усі вони почнуть виконуватися з жовтня 2025 року:

Нюрнберг, Німеччина;

Франкфурт-Хан, Німеччина;

Базель – Мюлуз – Фрайбург, Швейцарія – Франція – Німеччина;

Ларнака, Кіпр;

Неаполь, Італія.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Wizz Air погіршив умови користування знижками в межах програми Wizz Discount Club. Якщо раніше передплатники програми могли отримувати знижки в 10 євро на квитки, вартістю від 19,99 євро, то з 29 квітня така знижка буде доступна лише для квитків вартістю від 29,99 євро.

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