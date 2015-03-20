Депутат вважає, що ГПУ взялася цькувати керівництво Дніпропетровської ОДА

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Я щойно вийшов з Головного слідчого управління СБУ, де допитували заступників пана Коломойського – Геннадія Корбана і Святослава Олійника. Допитували їх у справі начебто викрадення такого юриста Дніпропетровської міської ради пана Величка», - сказав Купрій.

Він наголосив, що «їх, фактично, слідство намагається звинувачувати, що вони викрали людину, це дуже серйозні звинувачення».

«Я, як правозахисник, заходжу і запитую: скажіть, будь ласка, а чому СБУ займається питаннями, начебто викрадення, позбавлення волі людини. Це стаття і злочин, які повинне розслідувати МВС. СБУ займається зовсім іншим: державна зрада, заклики до повалення режиму», - відзначив депутат.

На його думку, «своїм рішенням, безапеляційно неправомірним, пан Гузир, виконуючий обов’язки генерального прокурора, надав вказівку Головному слідчому управлінню фактично цькувати керівництво Дніпропетровської обласної державної адміністрації».

«В цьому я можу розглядати, що почалася певна війна, травля. І я вважаю тут дії Генеральної прокуратури незаконними. А слідчі СБУ кажуть: ми не знаємо, нам дали вказівку процесуально, фактично, генеральний прокурор, ми не знаємо, як нам тепер себе поводити», - сказав Купрій.

Крім того, депутат не виключив, що «сьогодні це заступники Коломойського, а завтра його будуть тягати».