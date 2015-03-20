Філатов назвав російською пропагандою чутки про відставку Коломойського

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, позафракційний народний депутат Борис Філатов вважає російською пропагандою чутки про відставку Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської ОДА.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Я не вважаю, що може бути відставка губернатора. Це не більше, ніж чутки і навмисно розповсюджувана пропаганда, в тому числі з боку Росії. Це дурниці і чиста нісенітниця», - сказав депутат.

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Він відзначив, що «якщо божевільні в парламенті, типу Лещенка і Мустафи, це все озвучують, причому синхронно з «Опозиційним блоком», який також в обличчі Бойка зацікавлений у майновому контролі над «Укртранснафтою», то це не означає, що президент має піддатися на такий з їхнього боку політичний шантаж».

«Сьогодні в парламенті були три людини, які заявили про відставку Коломойського – це Лещенко, Найєм і Бойко. Все», - сказав Філатов.