Порошенко заявляє, що є тверда надія на мир

Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу “Інтер”.

«Що відбувається зараз? Зараз є війна, але є тверда надія на мир. І як український президент і Україна як держави робимо все, щоб цей мир був встановлений. Але ми готуємося до оборони держави, ми аж ніяк не романтики, і ми робимо все можливе, щоб у випадку, коли, не дай Господь, будуть розгорнуть активні наступальні дії проти України, з усією силою зустріти і дати ворогу по зубах», - сказав глава держави.

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Порошенко наголосив, що Україна чітко і неухильно виконує Мінські домовленості.

«Україна чітко і неухильно виконує ці кроки. Перше - ми припинили вогонь, друге - ми забезпечили відведення важкої техніки і артилерії, третє - ми забезпечили інтенсивну роботу спостерігачів ОБСЄ, які мають можливість перевіряти виконання цих угод», - сказав він.