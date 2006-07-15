60% українців не підтримують розпуск ВР

Більше половини українських громадян (59,9%) не підтримують ідею розпуску Верховної Ради і призначення позачергових виборів до парламенту восени цього року. Такі дані телефонного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова в семи містах України на замовлення "Дзеркала тижня".

При цьому 27,3% населення підтримують розпуск парламенту, 4% відносяться до цього байдуже і 8,8% не змогли дати відповідь на це запитання.

Зокрема, ідею розпуску парламенту не підтримують 50,6% киян, за розпуск виступають 33,6%, 5,6% – байдуже, 10,2% важко відповісти.

У Львові 39% проти розпуску, 2,4% байдужі до цього і 18% не дали відповіді. У Донецьку проти висловилися 86,8% населення, байдуже – 1,4%, не змогли відповісти – 3,6%.

У Вінниці, Херсоні і Дніпропетровську ідею розпуску підтримують відповідно 39,5%, 21,6% і 21,4%; не підтримують – 40,7%, 68,1%, 70,2%; байдужі – 8,3%, 4,6%, 2,8%; не можуть відповісти – 11,5%, 5,8%, 5,6%.

Опитування проводилося 12-13 липня 2006 року. У семи містах опитано 3485 респондентів у віці старше 18 років, із них: у Львові — 500, Вінниці — 504, Києві — 500, Херсоні — 501, Сімферополі — 480, Дніпропетровську — 500, Донецьку — 500 чоловік.