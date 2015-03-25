Геращенко: Коломойський та його команда здійснили справжній подвиг в Дніпропетровській області

Про це він написав у Facebook.

«Коломойський і його команда - Геннадій Корбан, Борис Філатов, Святослав Олійник та багато інших дніпропетровських патріотів, яких вони об'єднали, здійснили справжній подвиг навесні і влітку минулого року, коли не дали проросійським силам влаштувати шабаш не тільки в Дніпропетровській, але і Запорізькій областях», - пише Геращенко.

Він також додає, що команда екс-губернатора Дніпропетровської області діяла досить жорстко з проросійськими агентами, які були помічені в цьому регіоні.

«Кажуть, що в Дніпропетровську не було штурмів ОДА на відміну від Донецька, Луганська, Харкова тому, що ряд російських агентів намічених ГРУ на роль дніпропетровських Губарєвих, Болотових і Безлеров, відразу після призначення Коломойського були вивезені на прогулянку в ліс, де з ними було проведено роз'яснювальну роботу на предмет того, як треба любити Україну. І загрозу сепаратизму в Придніпров'ї як рукою зняло», - повідомляє Геращенко.

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Нардеп вважає, що на той час на це не був здатний весь апарат СБУ, МВС та інших спецслужб, який перебував «в повному паралічі» після перемоги Майдану.

«Все хороше, що було зроблено в Дніпрі за минулий рік і не перерахуєш в одному посту у Фейсбуці», - підсумував Геращенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський подав у відставку. Президент України Петро Порошенко її прийняв.