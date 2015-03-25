Порошенко підписав закон про збільшення чисельності армії до 250 тисяч
12:21, 25 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про чисельність Збройних сил України", згідно з яким чисельність ЗСУ збільшується до 250 тисяч чоловік.
Згідно із законом, чисельність ЗСУ збільшується до 250 тисяч осіб / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.
Варто відзначити, що парламентом у 2012 році була затверджена чисельність ЗСУ в межах 184 тис. осіб.
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Як повідомляв УНІАН, 5 березня за даний законопроект проголосував український парламент.
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