Порошенко підписав закон про збільшення чисельності армії до 250 тисяч

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про чисельність Збройних сил України", згідно з яким чисельність ЗСУ збільшується до 250 тисяч чоловік.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України. Варто відзначити, що парламентом у 2012 році була затверджена чисельність ЗСУ в межах 184 тис. осіб. Читайте такожНа харчі для військових не вистачає 677 мільйонів гривень – Міноборони Як повідомляв УНІАН, 5 березня за даний законопроект проголосував український парламент.

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