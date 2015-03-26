У США назвали відставку Коломойського внутрішньою справою України

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Псакі, пише Радіо Свобода.

«Ми бачили суперечливі повідомлення про озброєних людей, які перебували у бізнес-структурах, що частково належать Коломойському. Цей пан і уряд України заявляли, що ці люди були його приватною охороною. Я не маю жодних додаткових підтверджень або деталей для вас», – наголосила Псакі.

Речниця також додала, що США підтримують «продовження зусиль уряду, щоб верховенство закону панувало у всіх галузях, в тому числі в роботі частково або повністю державних компаній».

Читайте такожВідставка Коломойського. Думки та коментарі25 березня під час зустрічі з Ігорем Коломойським президент України Петро Порошенко підписав указ про відставку голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Того ж дня Порошенко підписав зміни до закону про акціонерні товариства, які уможливлюють ухвалення рішень в акціонерному (колективному) підприємстві простою більшістю – 50% голосів акціонерів плюс 1 голос. Попередня редакція цього закону ускладнювала або унеможливлювала керування такими державними активами, як компанія «Укрнафта».