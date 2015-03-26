Порошенко пригрозив Ахметову і Фірташу "жорсткою і швидкою розправою" - джерело

Відставкою губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського президент Петро Порошенко практично пригрозив іншим олігархам, у тому числі Рінату Ахметову і Дмитру Фірташу, "жорсткою та швидкою розправою" у разі, якщо вони спробують збагатитися за рахунок держбюджету України.

Про це "Апострофу" заявило джерело в Адміністрації президента.

«Не було особистого конфлікту з губернатором. Президент дав чіткий сигнал, у тому числі Рінату Ахметову і Дмитру Фірташу, про те, що "доїти" держбюджет ніхто більше не зможе. Розправа буде швидкою і жорсткою. З президентом краще співпрацювати. Важливо також, що Порошенка підтримали Арсеній Яценюк і Арсен Аваков»,- сказав співрозмовник.

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Нагадаємо, в ніч з 24 на 25 березня президент України Петро Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним.