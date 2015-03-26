Порошенко: мирний процес на Донбасі проходить важко
14:13, 26 березня 2015Політика
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Мирний процес на Донбасі проходить повільно і важко, тому Україна має бути готова в будь-який момент дати відсіч.
REUTERS
Про це заявив президент Петро Порошенко, передає радіо "Свобода". "Мирний процес йде кволо й важко. Ми під час мирного процесу не маємо розслаблятися, ми маємо бути готовими в будь-який час дати відсіч агресору", – заявив президент під час візиту до Харкова.
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У Харкові Петро Порошенко брав участь у церемонії випуску та вручення дипломів курсантам Академії Національної гвардії. Сьогодні вручили дипломи 207 нацгвардійцям.
Крім цього, на сьогодні запланована робоча поїздка Петра Порошенка у Дніпропетровську область.
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