Портнов заявив, що чоловік, який готував на нього замах назвав своїм замовником Віталія Кличка

Про це Андрій Портнов повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

«Сьогодні 26 березня Хімкинський міський суд закінчив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням українського міліціонера Юрія Спаських, який спільно зі злочинним угрупованням на території Російської Федерації намагався здійснити замах на мене в березні 2014 року», - повідомив Портнов.

За словами Портнова, державне обвинувачення, враховуючи співпрацю підсудного зі слідством, клопотало про призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців з утриманням в колонії суворого режиму.

«У свою чергу, я клопотав перед судом не призначати цій людині покарання у вигляді позбавлення волі, так як я його давно пробачив і не маю до нього претензій», - зазначив політик.

«Також слід зазначити, що в судовому засіданні Юрій Спаських визнав, що замовником цього злочину є Віталій Кличко, що підтверджується й іншими матеріалами кримінальної справи, включаючи особисту смс листування і контакти Skype», - додав він.

Портнов також повідомив, що вирок Спаських буде оголошено 31 березня.