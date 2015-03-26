Портнов заявив, що чоловік, який готував на нього замах назвав своїм замовником Віталія Кличка
Український політик Андрій Портнов заявив, що Юрій Спаських, який готував на нього замах, назвав Віталія Кличка замовником цього злочину.
Про це Андрій Портнов повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.
«Сьогодні 26 березня Хімкинський міський суд закінчив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням українського міліціонера Юрія Спаських, який спільно зі злочинним угрупованням на території Російської Федерації намагався здійснити замах на мене в березні 2014 року», - повідомив Портнов.
За словами Портнова, державне обвинувачення, враховуючи співпрацю підсудного зі слідством, клопотало про призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців з утриманням в колонії суворого режиму.
«У свою чергу, я клопотав перед судом не призначати цій людині покарання у вигляді позбавлення волі, так як я його давно пробачив і не маю до нього претензій», - зазначив політик.
«Також слід зазначити, що в судовому засіданні Юрій Спаських визнав, що замовником цього злочину є Віталій Кличко, що підтверджується й іншими матеріалами кримінальної справи, включаючи особисту смс листування і контакти Skype», - додав він.
Портнов також повідомив, що вирок Спаських буде оголошено 31 березня.
Вирок.Сьогодні 26 березня Хімкинський міський суд закінчив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням українського милі...Posted by Андрій Портнов on 26 Березень 2015 р.