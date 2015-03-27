Екс-заступник Бочковського: В протоколі написано, що нас затримали на місці злочину

Про це Стоєцький заявив в ході засідання суду, повідомляє 112.ua.

"У протоколі мого затримання написано, що нас затримали на місці злочину, вибачте, я ніякого злочину не скоював, тим більше в Кабінеті міністрів, - заявив Стоєцький. - Я сам тільки вчора дізнався про те, що у мене є карта Visa, що у мене є іноземна офшорна компанія і, що на цю офшорну компанію перераховувалися кошти, хоча я про це дізнався тільки вчора з тих матеріалів, які я отримав".

Читайте такожУ кабінеті Бочковського знайдені банківські картки та сертифікати на офшорну фірму - Аваков

Як повідомляв УНІАН, суд відмовився заарештувати екс-главу ДСНС Сергія Бочковського через брак доказів вчинення злочину.

Як відомо, Бочковскому та Стоєцкому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.