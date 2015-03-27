Генпрокуратура надасть нові звинувачення щодо Бочковського - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Провели робочу нараду з генеральним прокурором. Ні в Бочковського, ні в Стоєцького немає шансів бути звільненими за зняття звинувачення з боку ГПУ і ГСУ МВС. Докази корупційних дій переконливі. На сьогоднішньому засіданні в Печерському суді прокуратура відкликала клопотання про арешт для того, щоб розширити його, поповнивши додатковими статтями звинувачення й епізодами за звинуваченням у корупційних діях, вимагання тощо. Потім невідкладно внести до суду розширене клопотання про арешт завтра вранці", - написав Аваков.

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Він зазначив, що затримані чиновники, підозрювані в корупції, залишаються під вартою в рамках попередньої санкції слідчого в порядку 208 ст. Кримінально-процесуального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, Бочковському та його колишньому заступнику Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

Слідство просило суд обрати їм запобіжний захід у вигляді арешту.

Разом із тим сьогодні Печерський районний суд Києва прийняв рішення повернути МВС клопотання про арешт Бочковського узв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення ним злочину.

Також сьогодні Печерський суд повернув МВС клопотання про арешт Стоєцького у зв'язку з відсутністю достатньої кількості доказів вчинення злочину.