Дніпропетровськ став прифронтовим, але має залишитися мирним містом - Корбан
Корбан також додав, що команда екс-керівника ОДА Ігоря Коломойського продовжить свою діяльність у Дніпропетровську.
Дніпропетровськ став прифронтовим, але має залишитися мирним містом. Про це заявив екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан на великому патріотичному мітингу в суботу, передає ТСН.
"Увесь цей час, обороняючи країну, ми боролися за ваші серця, ваші душі, ваші дома. Дніпропетровськ – це мирне місто", - заявив він, звертаючись до учасників зібрання.
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Я хочу вам низько вклонитися за те, що ви нас терпіли цілий рік", - додав він.
На ці слова публіка відповіла овацією та скандуванням: "Дякуємо!". Корбан також додав, що команда екс-керівника ОДА Ігоря Коломойського продовжить свою діяльність у Дніпропетровську.
"Ми будемо здійснювати громадський контроль. Будемо разом із вами будувати Україну майбутнього", - заявив він.
Після виступу Корбана зі сцени мітингу маленький хлопчик випустив у небо білого голуба – символ миру.