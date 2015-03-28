Дніпропетровськ став прифронтовим, але має залишитися мирним містом - Корбан

Дніпропетровськ став прифронтовим, але має залишитися мирним містом. Про це заявив екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан на великому патріотичному мітингу в суботу, передає ТСН.

"Увесь цей час, обороняючи країну, ми боролися за ваші серця, ваші душі, ваші дома. Дніпропетровськ – це мирне місто", - заявив він, звертаючись до учасників зібрання.

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Я хочу вам низько вклонитися за те, що ви нас терпіли цілий рік", - додав він.

На ці слова публіка відповіла овацією та скандуванням: "Дякуємо!". Корбан також додав, що команда екс-керівника ОДА Ігоря Коломойського продовжить свою діяльність у Дніпропетровську.

"Ми будемо здійснювати громадський контроль. Будемо разом із вами будувати Україну майбутнього", - заявив він.

Після виступу Корбана зі сцени мітингу маленький хлопчик випустив у небо білого голуба – символ миру.